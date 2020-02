"PO przeprowadzała zmiany, łamała rozmaite prawa i zalecenia europejskie"

Leszek Dobrzyński, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

Debata w sprawie sądów jest ważna, ale o tyle to bez znaczenia, że tu nie chodzi o zmiany, ale o to kto je wprowadza - powiedział w "Popołudniowej Przeplatance" Radia Szczecin Leszek Dobrzyński.

Poseł Prawa i Sprawiedliwości dodał, że gdyby zrobiła to PO, to nikt z krajowych czy zagranicznych obrońców demokracji nie zająknąłby się o tym nawet słowem. Ale co innego, jak to robi PiS.



- Gdyby jakiekolwiek zmiany, nawet takie, które w tej chwili robi Prawo i Sprawiedliwość, wprowadziła Platforma. Ale PO przeprowadzała inne. Było OFE, wiek emerytalny, było łamanie rozmaitych praw, zaleceń europejskich. Nikt się nie zająknął, nie robił z tego międzynarodowej afery, ani nie chciał chłostać Polski - mówił Dobrzyński.



Nowe przepisy wprowadzają odpowiedzialność dyscyplinarną sędziów za utrudnianie postępowania oraz za podważanie wyboru innych sędziów.



Andrzej Duda podejmie decyzję w sprawie ustaw sądowych po analizach Biura Prawa i Ustroju. W środę prezydent rozmawiał o nowych przepisach z przedstawicielami wszystkich klubów parlamentarnych.