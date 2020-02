Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin/Archiwum]

Uwagi protestujących w sprawie przebudowy Wyzwolenia w Szczecinie są nieaktualne - powiedział w "Popołudniowej przeplatance" Marcin Charęza, kierownik zespołu ds. organizacji ruchu w szczecińskim Urzędzie Miasta.

- Projekt budowlany był uzgodniony i chyba na komisjach Rady Miasta i na pewno na spotkaniach z prezydentem, bodajże w 2018 roku. Gdyż cała organizacja ruchu na podstawie tego przyjętego projektu budowlanego została zatwierdzona w styczniu 2019 r. Dzisiaj już praktycznie rzecz biorąc po ogłoszeniu procedury przetargowej, nie ma możliwości wycofania tego projektu i zamiany drogi rowerowej - mówił Charęza.



To potężna inwestycja. Mamy do czynienia z kompleksową przebudową dróg na odcinku kilku kilometrów - dodał.



- To będzie bardzo ciężka inwestycja przez dwa lata. Zmieniająca praktycznie układ komunikacyjny w centrum miasta. I tu nie możemy sobie dywagować, czy 30 osób będzie zadowolonych czy nie. Bo my musimy dać swobodę ruchu i bezpieczeństwo tysiącom ludzi, którzy będą tamtędy przejeżdżać - mówi Marcin Charęza.



Mowa o odcinku między ulicą Lubomirskiego a placem Kilińskiego. Powstać ma tam po obu stronach ulicy ścieżka rowerowa, nie będzie natomiast miejsc postojowych dla samochodów.



Mieszkańcy zebrali 330 podpisów i pod koniec stycznia wysłali je do prezydenta Szczecina. Sprzeciwiają się likwidacji miejsc postojowych i domagają się konsultacji społecznych. Twierdzą, że większość firm, które przeniosły się tam w ciągu ostatnich kilkunastu lat, pozyskiwały klientów w oparciu o miejsca parkingowe.



Miasto jeszcze nie odpowiedziało na protest.