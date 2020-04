Polityczny poker: Gowin sprawdza opozycję

Postępowanie Jarosława Gowina to "gra z oderwaną od życia opozycją" - mówiła w "Rozmowie pod krawatem" przewodnicząca partii Porozumienie w powiecie polickim.

Ewa Chmielewska tłumaczyła, że wicepremier rządu Zjednoczonej Prawicy nie zgadzając się na wybory 10 maja tak naprawdę mówi "totalnej opozycji": sprawdzam!- Może jest to i gra, w którą z opozycją zagrał Jarosław Gowin. Oni tak nienawidzą tego rządu i tego prezydenta, że wszystko inne schodzi na dalszy plan. Propozycja Jarosława Gowina w tym momencie brzmi jak: "sprawdzam" w grze w karty - "proszę bardzo, panowie: chcecie wyborów w innym terminie, więc zróbmy to stosownie do rzeczywistości..." - oceniła Chmielewska.Propozycja Jarosława Gowina to przedłużenie kadencji Andrzeja Dudy o dwa lata, ale bez możliwości startu w przyszłych wyborach.Jak podkreślała działaczka Porozumienia, jest to sensowne rozwiązanie, bo i tak wiadomo, że opozycja w Senacie zablokuje prace nad przepisami o głosowaniu korespondencyjnym.