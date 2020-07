Jest szansa na powstanie muzeum na poddaszu Katedry [ZDJĘCIA]

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Poddasze Katedry św. Jakuba Apostoła w Szczecinie. Fot. Grzegorz Gibas [Radio Szczecin]

Jest pomysł, aby na poddaszu Katedry św. Jakuba Apostoła w Szczecinie stworzyć muzeum archidiecezjalne.

- Do zagospodarowania jest ogromna przestrzeń strychu - mówi Dorian Sierek, kierownik techniczny Katedry. - Mamy gigantyczne poddasze, ponad 4 tysiące metrów kwadratowych do zagospodarowania. Jest taki projekt już zapisany na muzeum archidiecezjalne. Będzie to powiązane ze ścianą północną, będą wystawy tematyczne, wystawy stale. Część tych zabytków, które mamy w magazynach katedralnych, chcemy po prostu udostępnić szczecinianom i turystom - opowiada Sierek.



Wejście na poddasze i do muzeum znajdowałoby się w północnej części Katedry, tam gdzie teraz prowadzony jest remont.



- Całe muzeum znajduje się na poziomie, mniej więcej 24 metrów nad poziomem zero, nad chodnikiem, do szczytu jest ponad 60 metrów, to potężnie wysokie poddasze. W tej pierwszej części, tzw. zbombardowanej ma być dwupoziomowe. W tej części, która się zachowała, gdzie jest oryginalna więźba drewniana będzie jeden poziom - tłumaczy Sierek.



Nad prezbiterium Katedry zachowała się jeszcze przedwojenna więźba dachowa.