Aleja Fontann po nowemu. Co z tego wynika? [WIDEO, ZDJĘCIA]

Za nami pierwszy - po zmianie organizacji ruchu przy al. Jana Pawła II - weekend. Jezdnia została zwężona o jeden pas, na którym znajdują się teraz ogródki restauracyjne.

Właściciele lokali i ich klienci się cieszą, ale kierowcy narzekają. Opinie zbierał reporter Radia Szczecin:



- To dla mnie naturalne, że przy ładnej pogodzie dużo przyjemniej zjeść na powietrzu.



- Restauracja będzie mogła przyjąć więcej osób, bo wewnątrz jesteśmy ograniczeni liczbą stolików.



- Co z parkingami?! Myślę, że to na okres letni, Miasto może sobie z tym poradzi. A już później, w okresie jesienno-zimowym wszystko wróci do normy.



- Katastrofa! Będą korki!



- To jest na pewno ból głowy dla władz, jak by to pogodzić, żeby każdy był zadowolony.



- Po co nam samochody w mieście? Można jeździć rowerem... - mówili.



Zmieniona organizacja ruchu będzie obowiązywać do końca września lub października.