Kierunek: Chorwacja. Polecieli LOT-em z Goleniowa [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja: Mateusz Papke [Radio Szczecin]

To pierwszy w historii goleniowskiego lotniska rozkładowy lot na południe Europy.

Tuż po godzinie 9 maszyna Polskich Linii Lotniczych LOT wzbiła się w powietrze i poleciała do chorwackiego Zadaru.



- Dwa lata temu jechali┼Ťmy do Chorwacji. Ci─Ö┼╝kie prze┼╝ycie, to zawa┼╝y┼éo, ┼╝e wybrali┼Ťmy samolot. - Maseczka przez dwie godziny to nie jest takie du┼╝e obci─ů┼╝enie. My┼Ťl─Ö, ┼╝e nale┼╝y si─Ö wypoczynek po ci─Ö┼╝kiej pracy - m├│wili podr├│┼╝uj─ůcy.



- Mamy nadziej─Ö, ┼╝e jest to najfajniejsze uczucie dla pasa┼╝er├│w, kt├│rzy korzystaj─ů z tego lotu. Natomiast nas cieszy fakt, ┼╝e po wielu latach zabieg├│w uda┼éo nam si─Ö przekona─ç jedn─ů z linii lotniczych, ┼╝e warto uruchamia─ç z wojew├│dztwa zachodniopomorskiego kierunki rozk┼éadowe na po┼éudnie Europy - zaznacza Krzysztof Domagalski, rzecznik prasowy Portu Lotniczego Szczecin-Goleni├│w.



- Mamy przy┼ébice, maseczki, jeste┼Ťmy gotowi. - Jestem z Goleniowa i pasuje mi lotnisko - m├│wili reporterowi Radia Szczecin kolejni tury┼Ťci.



Lot trwa dwie godziny. Po┼é─ůczenie b─Ödzie odbywa┼éo si─Ö w ka┼╝dy czwartek do ko┼äca wakacji - wylot ze Szczecina o godz. 9.10., start z Zadaru o godz. 12.20.