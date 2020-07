Świeżym okiem na powojenną historię Szczecina [ZDJĘCIA]

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

W środę na placu Solidarności otwarto wystawę pod tytułem "Najdalsza Polska Szczecin 1945 - 1948"

Jej autorzy chcieli pokazać, jak odmienne od losów pozostałej części Polski były początki powojennego życia Polaków na tych ziemiach - mówi pomysłodawca wystawy redaktor Piotr Semka.



- Ta wystawa przypomina, że Szczecin był miejscem pierwszej ogólnopolskiej bardzo poważnej demonstracji antykomunistycznej w czasie zlotu w 1936 roku "Trzymamy straż na Odrą". Przypomina, że to miasto było miejscem kurierów wolnej Polski, którzy przedzierali się do Berlina Zachodniego. Przypomina, że w tym mieście były organizacje młodzieżowe oporu, które były wyłapywane przez UB i bardzo brutalnie niszczone - opowiada Semka.



W uroczystym otwarciu wystawy wzięła udział szefowa Kancelarii Prezydenta Polski Halina Szymańska, która odczytała list od prezydenta Rzeczypospolitej Andrzeja Dudy.



- Chociaż stolica Pomorza Zachodniego leży na odległym krańcu naszej ojczyzny, to niejednokrotnie tutaj właśnie biło serce Polski. To tu w grudniu 1970 roku wybuchły krwawo stłumione protesty robotnicze, a w sierpniu 1980 roku strajki, które doprowadziły do podpisania "Porozumień Sierpniowych" - wspomina Szymańska.



Wystawa pokazuje m.in. realia sowieckiej obecności w Szczecinie, zjawisko szabru poniemieckiego mienia, ale także budowy Kościoła Katolickiego czy oporu wobec władz komunistycznych. Ekspozycję można oglądać przy Centrum Dialogu Przełomy, później będzie też pokazywana w Warszawie.

