20 zł za słoiczek jagód. Sprzedawcy: To wina kiepskiego sezonu [ZDJĘCIA]

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Na trasach prowadzących nad morze nie brakuje sprzedawców jagód. Za litr tych owoców trzeba zapłacić nie mniej niż 20 zł.

Grzyby i jagody już tradycyjnie można kupić w drodze nad morze, ale handlarki narzekają, że ten sezon nie jest najlepszy.



- Słoiczek zbiera się około godziny. Ten sezon jest gorszy niż poprzedni - mówi jedna. - Litrowy słoik za 20 zł - dodaje inna.



Przydrożny handel to jednak nie tylko możliwość zarobku lub kupienia owoców czy grzybów, ale i problemy, które pojawiają się co roku.



- Należy tu mieć na uwadze, że bardzo często tego typu stoiska są w miejscach, które mogą powodować zagrożenie bezpieczeństwa ruchu drogowego - mówi Mateusz Grzeszczuk ze szczecińskiego Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.



A jeśli uda się bezpiecznie kupić jagody? - Nie wiem, co żona zrobi... Jagodzianki! - mówi jeden z klientów. - Najlepiej z cukrem zjeść - uważa jedna z kobiet.



A kiedy już skończy się sezon jagodowy i jeśli pogoda dopisze, na poboczach pojawią się handlarze grzybami.



Przydrożny handel ukrócą budowy dróg. Kiedy powstanie w całości ekspresowa S3 w kierunku Świnoujścia, ustawianie się przy niej ze stoiskami nie będzie możliwe.