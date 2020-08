Ostatnie pożegnanie Powstańca Warszawskiego kpr. Leszka Sikory

Cmentarz Powązkowski w Warszawie. źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Cmentarz_Pow%C4%85zkowski_w_Warszawie.

Powstaniec Warszawski, który po II Wojnie Światowej mieszkał w Szczecinie, spocznie we wtorek na warszawskich Powązkach.

Kpr. Leszek Sikora Vel Sikorski ps. "Antoś" działał w zgrupowaniu "Kryska", walcząc na Czerniakowie i Powiślu. W trakcie walk z Niemcami 18 września 1944 został ranny.



Weteran zmarł w wieku 95 lat w Szczecinie, jego życzeniem był jednak pochówek w Warszawie. Pogrzeb odbędzie się we wtorek o godzinie 12:00. Żołnierz Armii Krajowej po Powstaniu Warszawskim trafił do niemieckiej niewoli do obozu Stalag XI-A. W 1946 roku przyjechał do Szczecina.