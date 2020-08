Spór o parking w centrum Chojny [ZDJĘCIA]

Samochody mają zniknąć z położonego między kościołem a ratuszem Placu Konstytucji 3 Maja, ale nie wszystkim taki pomysł się podoba.

Dyskusja na ten temat trwa od dawna, bo reprezentacyjne miejsce Chojny zamieniło się w wielki parking. Teraz miasto chce przywrócić je mieszkańcom i zmienić charakter placu.- Jest to rynek, na którym ludzie powinni spędzać czas i posiedzieć na ławce, nie mając "na kolanach" zaparkowanego samochodu - mówi Barbara Rawecka, burmistrz Chojny.Pomysł nie podoba się m. in. przedsiębiorcom z pobliskich sklepów: - To jest śmierć tutaj dla tej ulicy, dla biznesu. - Stracimy klientów - przekonują.Zwolenników likwidacji parkingu jednak nie brakuje. - W Chojnie nie ma takiego drugiego rynku, gdzie można sobie przyjść, usiąść i zjeść loda czy napić się dobrej kawy w restauracji. - Były takie sytuacje, że dosłownie samochody najeżdżały na mnie! Czas najwyższy coś zmienić - mówią mieszkańcy.Włodarze gminy obiecują, że nim parkowanie zostanie całkowicie zakazane, zostaną stworzone alternatywne miejsca parkingowe na terenie zielonym przy kościele.Nowe miejsca parkingowe będą znajdowały się około 100 metrów od dotychczasowych. Nim powstaną, parkowanie na Placu Konstytucji 3 Maja będzie wyłączane jedynie na czas weekendowych imprez.