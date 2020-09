PSL: "państwo oszukało polskich rolników" [ZDJĘCIA]

Nie zgadzamy się przede wszystkim na tryb, w jakim ustawa była procedowana. Uniemożliwił on prawdziwe konsultacje w środowisku - mówi Jarosław Rzepa, poseł PSL. Fot. Mateusz Papke [Radio Szczecin] Nie zgadzamy się przede wszystkim na tryb, w jakim ustawa była procedowana. Uniemożliwił on prawdziwe konsultacje w środowisku - mówi Jarosław Rzepa, poseł PSL. Fot. Mateusz Papke [Radio Szczecin] Nie zgadzamy się przede wszystkim na tryb, w jakim ustawa była procedowana. Uniemożliwił on prawdziwe konsultacje w środowisku - mówi Jarosław Rzepa, poseł PSL. Fot. Mateusz Papke [Radio Szczecin] Nie zgadzamy się przede wszystkim na tryb, w jakim ustawa była procedowana. Uniemożliwił on prawdziwe konsultacje w środowisku - mówi Jarosław Rzepa, poseł PSL. Fot. Mateusz Papke [Radio Szczecin]

Jako Polskie Stronnictwo Ludowe będziemy zgłaszać swoje poprawki, bo polskie państwo oszukało polskich rolników - mówił podczas konferencji prasowej poseł PSL.

Chodzi o zmiany w prawie o ochronie zwierząt, które przyjął Sejm. Zakładają między innymi zakaz hodowli zwierząt na futra, trzymania zwierząt na uwięzi na stałe i wykorzystywania ich w cyrku.



Nie zgadzamy się przede wszystkim na tryb, w jakim ustawa była procedowana. Uniemożliwił on prawdziwe konsultacje w środowisku - mówi Jarosław Rzepa, poseł PSL.



- Jesteśmy całkowicie przeciwni wykluczaniu uboju rytualnego; będzie to jedna z podstawowych przesłanek. Będziemy się starali o wydłużone vacatio legis i odszkodowania dla branży hodowli zwierząt futerkowych, która jest legalnie działającą branżą w Polsce. Ci ludzie zainwestowali swoje pieniądze - podkreślił.



Ta ustawa zniszczy polskie rolnictwo - dodawał Daniel Żurek, wiceprezes Polskiego Związku Hodowców Zwierząt Futerkowych. Jak mówił, to jest zespół naczyń połączonych i odbije się na wszystkich.



- Jeżeli likwidujecie branżę hodowli zwierząt futerkowych to automatycznie skazujecie na zagładę branżę drobiarską dlatego, że my - jako branża futerkowa - odkupujemy od branży drobiarskiej UPPZ-y [produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego - przyp. red.] kategorii trzeciej - zaznaczył.



W Zachodniopomorskiem w branży futerkowej pracuje ok.1,5 tys. osób. Projekt zmian w prawie ochrony zwierząt przygotowała młodzieżówka PiS. Ustawą zajmie się teraz Senat.