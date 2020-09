W Międzyzdrojach padają kuny. Nie wiadomo, co jest przyczyną. Zgłoszenia przyjmuje miejscowa straż miejska.

- To jest dziwna rzecz; ostatnio pojawiło się ok. 10 zgłoszeń, gdzie nie to, że były ranne, ale jakby chore, spowolniałe, a nawet w agonii. Było zgłoszenie, ze jedna dogorywa. I to właśnie były kuny - potwierdza Dariusz Oswald, inspektor Straży Miejskiej w Międzyzdrojach.



Specjaliści będą próbowali wyjaśnić, co dzieje się ze zwierzętami.



- Nie znamy przyczyny. Został powiadomiony inspektor weterynarii w Kamieniu Pomorskim. Te zdechłe już kuny zostały podjęte przez Zakład Ochrony Środowiska, bo oni mają odpowiednie lodówki i później przekazują je dalej - albo do badania albo do utylizacji - dodał.



Kuny występują w całej Polsce. Przez wielu są uważane za szkodniki, ponieważ potrafią uszkadzać gumowe elementy i okablowanie w samochodach.