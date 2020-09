Absolwenci PUM w czołówce zdających Lekarski Egzamin Końcowy

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Sukces absolwentów Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie. Absolwenci uczelni zajęli drugie miejsce w rankingu zdających Lekarski Egzamin Końcowy.

Chodzi o absolwentów, którzy po raz pierwszy podchodzili do tego egzaminu.



To duży skok w porównaniu z ubiegłym rokiem, wtedy PUM zajął 8 pozycję w sesji jesiennej i 12 w wiosennej. Do egzaminu przystąpiło 146 absolwentów ze Szczecina, zdały go 123 osoby, a 23 będą musiały przystąpić jeszcze raz. Najlepiej egzamin zdali absolwenci Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.



Lekarski Egzamin Końcowy to egzamin państwowy, konieczny do uzyskania pełnego prawa wykonywania zawodu lekarza. Trwa cztery godziny, w trakcie których przyszli medycy odpowiadają na ponad 200 pytań.