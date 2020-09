W trzecim co do ważności konkursie piękności na świecie Polskę reprezentuje szczecinianka Sabina Połtawska, która o tytuł powalczy z niemal 60 innymi modelkami. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Nie tylko uroda, ale także świadomość ekologiczna - to kryteria Miss Earth 2020.

W trzecim co do ważności konkursie piękności na świecie Polskę reprezentuje szczecinianka Sabina Połtawska, która o tytuł powalczy z niemal 60 innymi modelkami. W swoim przemówieniu Sabina chce zwrócić uwagę przede wszystkim na problem związany z odpadami plastikowymi.



- Każda z kandydatek z każdego kraju musiała wybrać swój główny temat, na którym chce się skupić. Powinien to być temat środowiskowy. Tematem, na którym ja się skupiam, jest plastik i ogółem zanieczyszczenia środowiska - powiedziała Sabina Połtawska.



Konkurs od 20 lat odbywa się na Filipinach. W tym roku, ze względu na pandemię koronawirusa, został przeniesiony do sieci. Wyniki poznamy pod koniec listopada.

