Wzmożone kontrole na granicy Polski i Niemiec

Graniczne kontrole drogowe czekają kierowców na wjeździe i wyjeździe z Niemiec do Polski. Tak jest od środy m.in. w Lubieszynie.

- Przejeżdżałem przez granicę Lubieszyn-Linken. Jest bardzo dużo niemieckiej policji na wjeździe i wyjeździe z Polski. Kontrolują dokumenty każdego wjeżdżającego do Niemiec i wyjeżdżającego do Polski. Radiowozów i umundurowanej policji jest bardzo dużo. Coś się szykuje, może z tymi naszymi 10 tysiącami zakażeń - kierowca Piotr.Jak ustaliliśmy, kontrole policji federalnej i landowej nie mają jednak związku z epidemią. To rutynowe działania i mogą potrwać jeszcze jeden dzień. Trzeba jednak spodziewać się, że i te związane z epidemią mogą się pojawić.Obecnie nie jest planowane zamknięcie polsko-niemieckiej granicy. Takie decyzje zapadły podczas zeszłotygodniowej rozmowy w Berlinie szefów dyplomacji Polski i Niemiec. Zbigniew Rau rozmawiał na ten temat także z premierem Brandenburgii Dietmarem Woidke, który jest szczególnie zainteresowany kwestią otwartych granic z Polską. Na stronie internetowej Ambasady RP w Berlinie znajdują się odpowiednie formularze i informacje dotyczące podróżowania do Niemiec. Osoby przyjeżdżające z regionów zagrożonych mają obowiązek zgłoszenia tego faktu do właściwego urzędu zdrowia i poddania się 14-dniowej kwarantannie. Za takie obszary Niemcy uznają w Polsce województwa Kujawsko-Pomorskie, Małopolskie, Podlaskie, Pomorskie i Świętokrzyskie.