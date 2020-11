Akcja administracji skarbowej i policji w centrum Szczecina [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja: Maciej Papke [Radio Szczecin]

Akcja służb mundurowych w centrum Szczecina. Około południa ponad 20 funkcjonariuszy Administracji Skarbowej oraz policji weszło do jednego z lokali przy ul. Krzywoustego. Najprawdopodobniej działał tam nielegalny salon gier.

O sprawie rozmawialiśmy w ubiegłym tygodniu z jedną z mieszkanek kamienicy, gdzie mieści się lokal. Pani Beata w naszej audycji interwencyjnej "Czas Reakcji" skarżyła się m.in. na nocne hałasy i krzyki. Jak dodała, podobną akcję do dzisiejszej przeprowadzono miesiąc temu.



- Ponad miesiąc temu była wspólna akcja służb celno-skarbowych. Widzieliśmy, że skonfiskowano cały sprzęt. Są to automaty z hazardem - powiedziała pani Beata.



Lokal z zewnątrz nie miał szyldu, miał też częściowo opuszczoną żaluzję nad drzwiami. - Każdy taki sygnał sprawdzamy, do akcji trzeba się jednak przygotować - mówiła rzeczniczka Izby Administracji Skarbowej Małgorzata Brzoza. - Koledzy funkcjonariusze, którzy się zajmują zwalczaniem hazardu, analizują. My mamy mapę punktów, w których taka działalność jest ewentualnie prowadzona, jednak wymaga to trochę czasu.



Przedstawiciele prokuratury i Krajowej Administracji Skarbowej na razie nie udzielają informacji na temat wtorkowej akcji.