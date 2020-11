Fot. pixabay.com / Bru-nO (CC0 domena publiczna)

Stargardzcy urzędnicy zachęcają do składania wniosków o dofinansowanie, które pozwala otrzymać siedem i pół tysiąca złotych na likwidację tzw. "kopciucha".

Program przewiduje wymianę pieców węglowych na te zasilane gazem, prądem czy olejem.



Możliwe jest również otrzymanie pieniędzy na podłączenie do sieci miejskiej bądź na system oparty o odnawialne źródła energii. Na chętnych czeka jeszcze 150 grantów - program potrwa do ich wyczerpania środków lub do 2023 roku.