Piękno i ekologiczna świadomość szczecinianki docenione na świecie

Nie tylko piękno, ale również ekologiczna świadomość - to kryteria konkursu Miss Earth.

W tegorocznej edycji Polskę reprezentowała szczecinianka Sabina Połtawska. Trafiła do finałowej ósemki, z czego - jak sama mówi - jest bardzo dumna. - Jestem ogromnie zadowolona. W ogóle się nie spodziewałam takiego sukcesu. Ponieważ udział w konkursie brały aż 84 dziewczyny, to jest to dla mnie ogromne wyróżnienie i bodajże to trzeci raz, kiedy Polska dostała się do TOP 8.Pierwsze miejsce zajęła reprezentantka Stanów Zjednoczonych. Na podium znalazła się jeszcze Wenezuelka i Filipinka.