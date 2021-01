Przełomowa operacja dla pacjentów chorujących na nowotwór [ZDJĘCIA]

źródło: https://www.pum.edu.pl. źródło: https://www.pum.edu.pl. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Lekarz z Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie w zespole, który przeprowadził przełomową operację dla pacjentów chorujących na nowotwór.

Dr hab. n. med. Daniel Kotrych z Kliniki Ortopedii i Traumatologii razem ze śląskimi lekarzami dał szansę Pani Agnieszce na bardziej komfortowe życie.



Operacja odbyła się w Szpitalu Miejskim nr 4 w Gliwicach. Oprócz dr Kotrycha operował również dr Andrzej Baryluk z tej placówki.



Lekarze wszczepili pani Agnieszce endoprotezę, bo jej kość udową zaatakował guz przerzutowy.



To pierwsza taka operacja u pacjenta z przerzutami do kości. Ma to między innymi pozwolić skupić się na leczeniu nowotworu, który dał przerzuty i zwiększyć szanse na wyzdrowienie.



Podczas operacji lekarza usuwają zaatakowaną część kości, a w miejsce ubytku wszczepiają endoprotezę.



Onkolodzy zwracają uwagę, że liczba chorych na raka, u których dochodzi do przerzutów w obrębie kości wzrasta. Wiąże się to z ogromnym bólem i znacznie obniża rokowania. Często dochodzi wtedy do złamań co dodatkowo komplikuje leczenie.