Problemy z ciepłem w Szczecinie. Awaria trwa

Fot. Łukasz Szełemej [Radio Szczecin/Archiwum]

Od środy SEC walczy z awarią sieci ciepłowniczej w okolicach Ronda Uniwersyteckiego w Szczecinie. Nawet 100 tysięcy mieszkańców ma problemy z dostawami ciepła oraz ciepłej wody.

- W chwili obecnej w lewobrzeżnej części miasta występują zakłócenia w dostawach ciepła. O terminie usunięcia awarii będziemy informować w osobnych komunikatach - informuje automat.



Pracownicy spółki, odpowiedzialni za komunikację z mediami, nie odbierają telefonu - nie odpowiadają również na wiadomości tekstowe.



Aktualizacja godz. 11:00



Rzecznik prasowa SEC Danuta Misztal poinformowała Radio Szczecin, że trwa wypompowywanie wody. Dopiero, kiedy się skończy - pracownicy SEC będą mogli sprawdzić jaka jest przyczyna awarii.



Ważne jest to, że zawęziliśmy grono dotkniętych problemami ludzi - przekonuje Misztal. Większość mieszkańców w lewobrzeżnej części Szczecina powinna już mieć dostęp do ciepła oraz ciepłej wody. Problem dotyczy jedynie Osiedla Reda. Pracownicy SEC wyłączyli ten rejon z dostaw, żeby bezpiecznie zająć się naprawami.



To, czy z kranów w czwartkowe popołudnie popłynie ciepła woda, rozstrzygnie się około godziny 15.