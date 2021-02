Zatrzymania CBŚP ws. wyłudzenia 63 mln zł podatku VAT [WIDEO]

Mat. CBŚP

Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji, na polecenie Prokuratury Krajowej w Szczecinie, zatrzymali 17 członków zorganizowanej grupy przestępczej zajmujących się wyłudzaniem podatku VAT.

Zatrzymań dokonano na terenie województwa małopolskiego i śląskiego. Funkcjonariusze CBŚP przeszukali kilkadziesiąt miejsc, w tym siedziby czterech spółek i ośmiu biur rachunkowych - mówi Paweł Żukiewicz z zespołu prasowego CBŚP.



- Metoda działania tej grupy polegała na generowaniu kosztów uzyskania przychodu, co pozwalało płacić niższe podatki lub występować o nienależne zwroty VAT. W całej sprawie występuje blisko stu podejrzanych, a kwota na którą wystawiono kilka tysięcy fikcyjnych faktur, to około 63 milionów złotych - mówi Żukiewicz.



Zatrzymani zostali doprowadzeni do Prokuratury Krajowej w Szczecinie. Dwóch z nich usłyszało zarzut kierowania zorganizowaną grupa przestępczą. Pozostali odpowiedzą za udział w tej grupie i przestępstwo tzw. zbrodni vatowskiej.



- Zatrzymanych doprowadzono do zachodniopomorskiej Prokuratury Krajowej, gdzie usłyszeli blisko 70 zarzutów. Z naszych ustaleń wynika, że zatrzymani to osoby prowadzące działalności gospodarcze, w ramach których mogli przyjmować i wystawiać fikcyjne faktury. A dodatkowo pośredniczyć w ich wymianie pomiędzy innymi podmiotami gospodarczymi - mówi Paweł Żukiewicz z zespołu prasowego CBŚP.



Zatrzymanym grozi do 25 lat więzienia.