Pijany i pod wpływem narkotyków doprowadził do tragicznego wypadku na rondzie Olszewskiego w Szczecinie. Teraz stanie przed sądem.

Do zdarzenia doszło 13 czerwca ubiegłego roku. Jest akt oskarżenia w tej sprawie.Do wypadku doszło o godz. 5 rano. Samochód wypadł z drogi i uderzył w trakcję sieci tramwajowej w wyniku czego zginęła ok. 40-letnia kobieta. Dwie osoby zostały ranne.45-letni mężczyzna był pod wpływem alkoholu i środków odurzających. Prokuratura zarzuca mu, że umyślnie naruszył zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym.W pojeździe kierowanym przez mężczyznę, a także przy nim znaleziono narkotyki: marihuanę, amfetaminę i tabletki MDMA.Trafił do aresztu. Grozi mu do 12 lat więzienia.