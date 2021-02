Goście Kawiarenki o sytuacji w Zjednoczonej Prawicy

Różnice zdań się zdarzają - tak o sytuacji w Zjednoczonej Prawicy mówi

Marek Zakrzewski z Porozumienia. O konflikcie w tej partii i o tym, jak to wpływa na koalicję rządzącą rozmawiali goście "Kawiarenki Politycznej" Radia Szczecin.

Na początku lutego, decyzją krajowego sądu koleżeńskiego, z Porozumienia Jarosława Gowina zostało wykluczonych kilku polityków. Wyrzucone osoby nie uznają tej decyzji i kwestionują przywództwo Jarosława Gowina w partii.W Porozumieniu nie ma dualizmu, jesteśmy partią skonsolidowaną - mówił Marek Zakrzewski z Porozumienia. - Jeżeli chodzi o sytuację w Zjednoczonej Prawicy uważam, że tego typu różnice zdań się zdarzają. Warto też zwrócić uwagę, że nie jesteśmy członkami Prawa i Sprawiedliwości. Jesteśmy członkami Porozumienia, tak samo, jak członkowie Solidarnej Polski nie należą do Prawa i Sprawiedliwości. W znaczącej większości się zgadzamy - podkreślił.Nie uciekamy od tego, że są pewne problemy - komentował poseł PiS Artur Szałabawka. - Rządzimy już drugą kadencję i nie może dochodzić do takich sytuacji, że my swoje wewnętrzne sprawy, sytuacje pojedynczych osób będziemy stawiali na szali w momencie, kiedy pod rządami Zjednoczonej Prawicy może dojść do ratowania, rozwoju, do wielkiego boomu gospodarczego.Politycy prawicy zajmują się teraz głównie sobą, zamiast przedstawić plan walki z epidemią koronawirusa - mówiła posłanka Nowej Lewicy Katarzyna Kotula. - To, co dziś dzieje się na Zjednoczonej Prawicy, to powiedziałabym, że to jakaś niekończąca się telenowela brazylijska z bardzo różnymi wątkami.- Prawica zjednoczona już nie jest - dodawał Marcin Bedka z Konfederacji. - Jednoczą ją tylko pewne rzeczy i to bardzo dobrze widzieliśmy po kwestiach rekomendacji dla naszych ludzi. Ją jednoczą stołki i wszystkie możliwości bycia w spółkach, w rządzie.- W przeciwieństwie do Zjednoczonej Prawicy, Koalicja Obywatelska rośnie w siłę - mówił Artur Łącki, poseł Koalicji Obywatelskiej. - Zjednoczona Prawica się sypie i mamy nadzieję, że to będzie bardzo szybko. Nawet tak, że trzeba będzie zrobić przyspieszone wybory.Jarosław Kaczyński w wywiadzie dla PAP mówił, że „Każdy kto rozbija dzisiaj prawicę, działa przeciw Polsce, przeciw polskiej rodzinie i przeciw polskim wartościom”.