Siedziba PŻM w Szczecinie. Fot. Konrad Nowak [Radio Szczecin/Archiwum]

To Polska Żegluga Morska, a nie Polska Żegluga Bałtycka wybuduje promy kursujące do Szwecji.

To właśnie PŻM przejmie od PŻB spółkę Polskie Promy. Jej celem jest budowa nowych promów.



Polska Żegluga Morska będzie stuprocentowym właścicielem spółki Polskie Promy. Na zakup spółki, właśnie wyraziła zgodę Rada Pracownicza PŻM.



Według zamysłów armatora, PŻM chce wybudować trzy promy, z opcją na czwartą jednostkę. Statki mają powstać w jednej z polskich stoczni.



Rozmowy są w toku, jak informuje Krzysztof Gogol z grupy PŻM. Ten największy polski armator chce otrzymać statki o linii ładunkowej liczącej 4000 metrów, które na swój pokład zabiorą około 300 pasażerów. Czyli będą to statki raczej przystosowane do transportu samochodów ciężarowych niż pasażerów.



Pierwszy statek ma być dostarczony do 2024 roku. Jest opcja, że któryś z zamówionych promów trafi w czarter do Polskiej Żeglugi Bałtyckiej.