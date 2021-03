Drugi "kret" w regionie. Rusza budowa Baltic Pipe [ZDJĘCIA]

Na plac budowy dotarła maszyna, która posłuży do budowy mikrotunelu pod wydmami w Pogorzelicy. To element gazociągu Baltic Pipe.

Tunel pod gazociąg będzie budowany podobnie jak w Świnoujściu. Jego średnica będzie o wiele mniejsza. Na plac budowy przywieziono tarczę, czyli maszynę TBM.



- To nie jedyny mikrotunel na budowie części lądowej gazociągu Baltic Pipe - mówi Iwona Dominiak z Gaz Systemu. - Przygotowujemy się do zastosowania metody bezwykopowej, żeby wylądować gazociągiem za linią wybrzeża, natomiast w części lądowej prace przy budowie gazociągu się rozpoczęły. Jeżeli chodzi o gazociąg Goleniów-Lwówek to wykonaliśmy już trzy przekroczenia bezwykopowe. Na tej trasie w tej chwili w trakcie realizacji jest przekroczenie bezwykopowe pod rzeką Pełcz.



Dzięki zastosowaniu takiej metody, nie zostaną zniszczone wydmy i roślinność. Wejście gazociągu na ląd będzie niewidoczne. Rury Baltic Pipe w morzu będą układane latem tego roku.