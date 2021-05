Z całym domem w plecaku wyruszyli na pieszą wyprawę po Polsce [ZDJĘCIA]

Mają za sobą ponad 800 kilometrów piechotą i nie powiedzieli jeszcze ostatniego słowa. Milena Witecka-Sznajder i Marcin Sznajder, podróżnicy z Pobierowa, wyruszyli na pieszą wyprawę po Polsce.

I choć pandemia przerwała zaplanowaną wyprawę po Europie, ta krajowa dostarcza dużo wrażeń. Jak wspomina podróżniczka, celem jest poznanie Polski wzdłuż i wszerz.



- Na pewno jedno koło przejdziemy po granicach Polski. Później chcemy jeszcze ruszyć w dół, tylko środkiem, żeby pokazać inne szlaki, nie dublować tego co widzieliśmy - mówi Milena Witecka-Sznajder.



Jak wspomniała Milena w programie "Aktywna Sobota", ich bagaż jest spory.



- Cały dom w plecaku. Mamy też pralkę turystyczną. Jest taki worek w środku z wypustkami. Kubeczki, sztućce, ale podstawą jest przede wszystkim apteczka - wylicza Witecka-Sznajder.



Podróżnicy mają też propozycję dla tych, którzy chcieliby rozpocząć przygodę z pieszą wędrówką od lokalnej trasy.



- Szlak niebieski ze Świnoujścia, można nim dojść do Pobierowa i to jest 110 kilometrów. Idzie przez piękne miejsca. Początkowy odcinek jest plażą, później idzie przez Woliński Park Narodowy, koło Zalewu Szczecińskiego. Jest co oglądać - mówi podróżniczka.



Milena i Marcin to podróżnicy z Pobierowa. Relację z ich podróży znajdziecie na blogu wdrodzedo.pl.