Autobus 61 nie dojedzie na nową pętlę w Podjuchach

Źródło: ZDiTM

Autobus linii 61 nie dojedzie do nowej pętli w Podjuchach - decyzją Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego oburzeni są mieszkańcy.

Nowy węzeł przesiadkowy Podjuchy Dworzec działał będzie od niedzieli. Dojadą tam tylko autobusy linii nr 66, 85, 533 i 904. Dziwi to mieszkańców, którzy regularnie korzystają z tej linii autobusowej.



- To lipa, co to za różnica będzie, żeby od razu tam ludzi przyzwyczajać. Pociąg jeździ co godzinę, dla mnie to jest głupota, uważam, że autobus powinien dojeżdżać jak wszystkie inne. Powinien dojeżdżać do pętli. To by było jakieś udogodnienie dla ludzi podróżujących - mówią Szczecinianie.



Decyzja w tej sprawie jest ostateczna, problemem są pieniądze, mówi Hanna Pieczyńska z Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie.



- Na ten moment nie ma decyzji o wydłużeniu, będziemy rozważać, aby zabezpieczyć środki na ten cel. Kwestia finansowa wchodzi w grę. Na ten moment linia 61 nie będzie dojeżdżała do tej pętli - mówi Pieczyńska.



Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie zapowiada, że w przypadku uzyskania dodatkowych środków finansowych linia nr 61 zostanie docelowo przedłużona.