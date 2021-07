Miasto porządkuje zaniedbaną działkę [ZDJĘCIA]

Fot. Sławomir Orlik [Radio Szczecin] Fot. Sławomir Orlik [Radio Szczecin] Fot. Sławomir Orlik [Radio Szczecin] Fot. Sławomir Orlik [Radio Szczecin]

Trwa porządkowanie działki u zbiegu ulic Staszica i Ofiar Oświęcimia w Szczecinie. Teren jest zaniedbany, rosną tam samosiejki, są też ruiny budynków.

- Będą one rozebrane - mówił w naszej audycji interwencyjnej "Czas Reakcji" rzecznik miasta ds. mieszkalnictwa Tomasz Klek.



- Często wchodziły tam osoby nieuprawnione, bezdomni, pomimo informacji o zakazie wstępu. Niszczone było ogrodzenie. Wchodzono do tych budynków, które tam zostały. Stanowiło to niebezpieczeństwo, te budynki są w złym stanie, w związku z czym miasto podjęło decyzję, aby ten teren oczyścić - mówi Klek.



Nieruchomość upodobały sobie także dziki, które były widziane w centrum Szczecina. Hektarowa działka jest w tzw. rezerwie, najprawdopodobniej zostanie sprzedana. Kiedy - na razie takiej decyzji nie ma. Teren ten wg planu zagospodarowania może być przeznaczony m.in. pod usługi.