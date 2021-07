Wypadki i utrudnienia w ruchu na S3 i A6

Fot. Olaf Nowicki [Radio Szczecin/Archiwum]

Przed 19 tą na węźle Klucz, na jezdni w kierunku Szczecina zderzyły się 3 auta - informuje rzeczniczka Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie podinsp. Alicja Śledziona.

W tym wypadku poszkodowane są najprawdopodobniej dwie osoby. Utrudnień już nie ma i ruch jest płynny jak informuje dyżurny Komendy Miejskiej Policji.



Do innego zdarzenia doszło między węzłem Myślibórz i Gorzowem Wielkopolskim - o czym informują nasi Słuchacze.



- Jadę w kierunku Gorzowa. Na 61 kilometrze S3 jest korek. Droga jest zamknięta. Niech kierowcy jadący do Gorzowa uciekają w Renicach - informuje słuchacz.



Nie wiadomo co było przyczyną zdarzenia.