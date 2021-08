"Żagle 2021": ostatni moment, żeby zwiedzić pokłady [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja: Maciej Papke [Radio Szczecin]

Niedziela to ostatni dzień zlotu "Żagle 2021" w Szczecinie. A zatem to już ostatnia okazja, aby zwiedzić jednostki, które przypłynęły do Szczecina.

Wśród nich są m.in. "Dar Młodzieży", który zacumował u stóp Wałów Chrobrego, a także rosyjski "Sztandart", który stoi przy Łasztowni i wielozadaniowy statek - "Planeta 1" Urzędu Morskiego w Szczecinie. Statek może być wykorzystany jako przeciwpożarowy, ratowniczy, może też zwalczać rozlewy ropopochodne i wykorzystywany jest do zabezpieczenia nawigacyjnego toru wodnego Szczecin-Świnoujście.



- "Planeta 1" na pokładzie ma dwie motorówki i wielką żółtą boję - mówi starszy marynarz Dariusz Polikowski. - Statek jest nówka sztuka, powiedziałbym "nie śmigany". Od kwietnia tego roku w eksploatacji.



Na "Planetę 1" wejść można w niedzielę od godz. 10:00 do 13:00. Większość atrakcji podczas imprezy "Żagle 2021" potrwa aż do godz. 23:00. Do tej pory będą czynne m.in. jarmark pod żaglami, strefa foodtrucków i aleja artystów.