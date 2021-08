Zmiany na ul. Santockiej [WIDEO, ZDJĘCIA]

Zmiany dla kierowców na ulicy Santockiej w Szczecinie: przejazd odbywa się przez pas zieleni oddzielający jezdnie jednokierunkowe. Realizacja: Maciej Papke [Radio Szczecin]

- Prosimy o szczególną uwagę, ponieważ na ulicy Santockiej wprowadzone zostały zmiany: na odcinku od Witkiewicza do Jodłowej będzie zawężenie pasa ruchu, będzie zmiana ruchu na przeciwległy pas - tłumaczy Hanna Pieczyńska z Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie.



Chodzi o kierunek do ulicy 26 Kwietnia. Trwają tam prace kanalizacyjne. Nowości wprowadzono również dla pasażerów komunikacji miejskiej.



- Przystanek autobusowy dla linii 67 i 75 będzie przesunięty o ok. 100 metrów - zapowiada.



Utrudnienia potrwają do końca tygodnia.