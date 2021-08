Świnoujskie osiedle "zalane" przez niemieckie samochody

Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin]

Przyjeżdżają na zakupy i zamiast jechać na parking, zastawiają bramy mieszkańców. Świnoujścianie mają problem z jednodniowymi gośćmi z Niemiec. Miasto zapewnia, że problem rozwiąże.

Świnoujskie osiedle Posejdon jest "zalane" przez pojazdy niemieckich turystów. Do parkowania przed prywatnymi posesjami zachęca sąsiedztwo przygranicznego targowiska. Problem pojawił się po przebudowie głównej ulicy, biegnącej od granicy w kierunku centrum.



- Niemieckie samochody zalewają cały Posejdon. Robią problem, bo często stają na przykład na bramach, na chodnikach. Wzdłuż ulicy Wojska Polskiego zlikwidowano parkingi i wjeżdżają masowo tutaj na osiedle Posejdon, które jest w pobliżu - mówią mieszkańcy.



W tej chwili turyści zamiast miejsc wzdłuż drogi, do dyspozycji mają parking naprzeciwko targowiska, przy stacji UBB. Ten jednak jest płatny, więc świeci pustkami. Prezydent Świnoujścia, Janusz Żmurkiewicz uspokaja, że problem rozwiąże się w najbliższym czasie.



- Za chwilę będzie kolejna oferta dwóch parkingów przy ulicy Bałtyckiej i myślę, że to rozwiąże problem, który mieszkańcy dziś zgłaszają - mówi Żmurkiewicz.



Pierwszy ze wspomnianych parkingów ma powstać w ramach prywatnej inwestycji. Gotowy będzie już jesienią tego roku. Drugi powstanie w przyszłym sezonie.

Relacja Joanny Maraszek.