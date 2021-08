W Parku Żeromskiego wiele się zmieni

Fot. Sławomir Orlik [Radio Szczecin]

Asfalt, wyrwy i kamienie zastąpi nowa nawierzchnia - Szczecin zapowiada remont blisko 4 km alejek w Parku Żeromskiego.

- Trwają prace projektowe - mówi rzecznik miasta ds. gospodarki komunalnej i ochrony środowiska Andrzej Kus. - Projekt nie będzie obejmował jedynie remontu alejek, ale to również będzie cała rewitalizacja. Przygotowujemy projekt wraz z uzgodnieniem tego, co zaleca nam Wojewódzki Konserwator Zabytków. Chcielibyśmy mieć w najbliższym czasie, w sierpniu lub we wrześniu, skończony projekt. Jesienią chcielibyśmy przystąpić do przetargu na wykonanie.



W ostatnich dwóch latach w parku wyremontowano kilometr alejek, ustawiono też nowe ławki i kosze na śmieci. Nawierzchnię wykonano z mineralnego podłoża, przepuszczającego wodę. Prace wtedy kosztowały w sumie ponad 1 mln 400 tys. zł.