Kawa i coś słodkiego z Radiem Szczecin [WIDEO, ZDJĘCIA]

W środę budziliśmy nie tylko muzyką i humorem - od rana Radio Szczecin zapraszało na kawę. W naszym letnim studiu przed siedzibą rozgłośni serwował ją barista - Michał Żmuda z Qualia Cafe.

Do kawy oczywiście było też coś słodkiego. - Bardzo chętnie się napije. To mój napój na rano. Uwielbiam kawę. Nie herbata, tylko kawa. Idę do urzędu załatwić sprawy, a jestem po sąsiedzku, więc odwiedziłem was. My przyszliśmy po krówki - mówili nasi goście.



- Przygotowuję najstarsze urządzenie do parzenia kawy, które jest ewenementem - przyznaje pan Michał.



W letnim studiu każdego ranka, mamy dla Was różne atrakcje - raz w tygodniu serwujemy słodkie wypieki, rozdawaliśmy też albumy o Szczecinie i regionie. W czwartek - już tradycyjnie - "Owocowy czwartek z Radiem Szczecin".