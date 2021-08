Misja w Libanie. "To sprawdzian dla relacji rodzinnych" [ZDJĘCIA]

Ich największym wyzwaniem będzie rozłąka z najbliższymi - tak przed wylotem żołnierzy z naszego regionu mówi dowódca 12. Dywizji Zmechanizowanej, generał dywizji, doktor Dariusz Parylak.

Mundurowi spędzili ostatnie chwile ze swoimi rodzinami. Niebawem udadzą się na Bliski Wschód, gdzie będą strzec pokoju na pograniczu izraelsko-libańskim.Zdaniem doktora Dariusza Parylaka, będzie to sprawdzian dla relacji rodzinnych. - Można by to porównać do zadania bojowego wykonywanego w czasie pokoju, a dla rodzin to również zderzenie z cieniem służby wojskowej, jakim jest rozłąka - uważa Parylak.Generał dywizji, doktor Dariusz Parylak powołuje się na swoje doświadczenie. Na przełomie 2008 i 2009 roku brał udział w misji zagranicznej w Afganistanie.IV zmiana Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Libanie potrwa 6 miesięcy. Na Bliski Wschód wyleci ponad 200 żołnierzy ze Szczecina i okolic.