Jagodowy poniedziałek z Radiem Szczecin [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja: Maciej Papke [Radio Szczecin]

Ten poniedziałek - wbrew tradycji - był bardzo słodki. O ile spędziło się go z Radiem Szczecin. Od rana, w naszym letnim studiu, wszystkim chętnym rozdawaliśmy jagodzianki.

To kolejna akcja w ramach naszego porannego programu.



- Dziękuję bardzo, mogę się poczęstować. Dlaczego nie, oczywiście. - Lecę do pracy, niestety. Spóźniona. Dziękuję za jagodziankę. - Mam dzisiaj świetne kanapki z warzywami. - Mam fioletowy gips w kolorze jagodowym. Tak specjalnie, bo wiedziałam, że was spotkam. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy i dziękuję - mówili słuchacze obdarowani pysznymi jagodziankami.



Codziennie rano mamy dla Was różne niespodzianki. W naszym letnim studiu w poszczególne dni możecie dostać kawę albo koszyki z owocami. Słuchajcie nas uważnie.