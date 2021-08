Kąpielisko w Dąbiu będzie gotowe dopiero po wakacjach [ZDJĘCIA]

Najpierw obiekt miał być gotowy na początku roku, później w lipcu, a teraz ZUK podpisał aneks do umowy z firmą budowlaną, że inwestycja zakończy się wraz z końcem sierpnia. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Miasto zakończy remont kąpieliska w Dąbiu... na koniec wakacji. Kolejny raz Zakład Usług Komunalnych przesunął wykonawcy termin zakończenia inwestycji.

Niestety, na kąpielisku w Dąbiu nie odpoczniemy podczas wakacji. Jak powiedział rzecznik ZUK, Andrzej Kus wykonawca nie zdążył dokończyć prac ze względu na brak dostępności materiałów budowlanych.



- Do tego doszły problemy związane z pandemią - dodał.



Najpierw obiekt miał być gotowy na początku roku, później w lipcu, a teraz ZUK podpisał aneks do umowy z firmą budowlaną, że inwestycja zakończy się wraz z końcem sierpnia.



Koszt modernizacji kąpieliska w Dąbiu to 10 milionów złotych. W ramach inwestycji wyburzono pawilon z lat 60., w miejscu którego stanął nowy, parterowy budynek administracyjno-biurowy.



Zbudowano też nowy budynek kas, wymieniono instalacje, pojawi się oświetlenie. Poza tym będą stoły piknikowe, altany gastronomiczne i plac zabaw.