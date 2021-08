Rocznica tragicznej "Operacji Polskiej"

Oddział operacyjny NKWD wykonujący egzekucje w okolicach Dołbysza na sowieckiej Ukrainie. źródło: https://operacja-polska.pl/

11 sierpnia 1937 roku władze sowieckie wydały rozkaz, na mocy którego zgładzono ponad 110 tysięcy Polaków mieszkających na terenie Rosji sowieckiej. Zginęli tylko dlatego że byli Polakami. Tak rozpoczęła się tzw. Operacja Polska.

- W wyniku "Operacji Polskiej" zostało zamordowanych, rozstrzelanych przynajmniej 111 tysięcy Polaków, a aresztowanych prawie 140 tysięcy. Oprócz tego z terenów białoruskich i ukraińskich trwały deportacje Polaków, które objęły ok. 100 tysięcy osób. To były osoby wywożone na Syberię, czy do Kazachstanu, gdzie także można uznać, że to była czystka etniczna - zaznaczyła Magdalena Semczyszyn ze szczecińskiego Instytutu Pamięci Narodowej.



Głównym kryterium wyboru ofiar była narodowość. Dzięki zmianom na Ukrainie otrzymaliśmy wiele dokumentów dotyczących "Operacji Polskiej".



- W ostatnich dziesięcioleciach udało się pozyskać materiały z Ukrainy i Gruzji. Są to bardzo często kopie głównych materiałów z "Operacji Polskiej". W latach 2009-2010 brałam udział w pracach zespołu w Warszawie, który otrzymał dużą partię materiałów z ukraińskiego archiwum SBU. Wydaliśmy w dwóch tomach te dokumenty - informuje.



Tylko w Berdyczowie, w ramach "Operacji Polskiej" sowieci poddali represjom 60 procent Polaków tam mieszkających. Większość z represjonowanych wymordowano.