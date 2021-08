RSnW: większość Polaków za wyższymi mandatami. Ale co z tego wynika?

Jak wynika z sondażu pracowni SW Research 46,7 proc. respondentów uważa, że stawki mandatów za wykroczenia drogowe powinny być wyższe. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

Do Sejmu trafił projekt nowelizacji Prawa o ruchu drogowym. Zakłada ona m.in. podwyższenie kar za przekroczenie prędkości do 5 tysięcy złotych oraz grzywnę za wykroczenia - nawet do 30 tysięcy.

Dotkliwie wyższe mandaty drogowe



Jak wynika z sondażu pracowni SW Research (przeprowadzonym na zlecenie "Rzeczpospolitej") 46,7 proc. respondentów uważa, że stawki mandatów za wykroczenia drogowe powinny być wyższe. Przeciw takiemu rozwiązaniu jest 36,3 proc. badanych. 17 proc. ankietowanych nie ma zdania w tej sprawie. O tym, czy nowe przepisy będą w stanie zmniejszyć liczbę wypadków na drogach dyskutowali goście audycji "Radio Szczecin na Wieczór".- Ściągalność mandatów wynosi ok. 70 procent - powiedział Arkadiusz Kuzio z Akademii Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Szczecinie. Jak ją podnieść?- Może zmiany przepisów, które mówią, że przy rozliczeniu PiT-ów urząd skarbowy będzie mógł zabrać nam pieniądze, które zalegamy z mandatu? - dodał.- Projekt ten jest populizmem fiskalnym - ocenił Janusz Popiel, prezes Alter Ego, Stowarzyszenia Pomocy Poszkodowanym w Wypadkach i Kolizjach Drogowych.- W 1997 roku drastycznie podniesiono wysokość mandatów: maksymalna - 500 złotych. Wydawałoby się, że w 1998 roku powinniśmy mieć niesamowity spadek liczby zdarzeń drogowych, wypadków. Nie mieliśmy. Ba! Częstość wypadków wzrosła - zaznaczył.Jak wynika z sondażu pracowni SW Research (przeprowadzonym na zlecenie "Rzeczpospolitej") 46,7 proc. respondentów uważa, że stawki mandatów za wykroczenia drogowe powinny być wyższe. Przeciw takiemu rozwiązaniu jest 36,3 proc. badanych. 17 proc. ankietowanych nie ma zdania w tej sprawie.