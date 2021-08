Szczecin zanurzył się w kolorach. Co na to szczecinianie? [ZDJĘCIA]

Realizacja: Maciej Papke [Radio Szczecin]

Trzecia edycja "Iluminacji Szczecin" za nami. Kilkanaście miejsc w Szczecinie zostało - w piątek wieczorem - specjalnie podświetlonych.

Kolory zalały m.in. deptak Bogusława, Zamek Książąt Pomorskich, Filharmonię oraz Wały Chrobrego i Łasztownię - tam różnymi barwami mieniły się atrakcje wesołego miasteczka oraz dźwigozaury, a także drzewa na skarpie przy Wałach.



Nad Odrę przybyły tłumy widzów, ich opinie jednak były podzielone: - Nie wiemy czy iść na Łasztownie, czy gdzie. Łasztownia to jest właściwie codziennie podświetlona. - Ładnie, ale wydaje mi się, że trzeba zrobić wycieczkę po Szczecinie trasą, która była proponowana i reklamowana. - Może być, ale mieliśmy większe oczekiwania. - Chcieliśmy zobaczyć przynajmniej iluminacje na filharmonii. Świateł mogło być więcej. Córka bardzo chciała zobaczyć, bo w szkole była przekonywana, że warto przyjechać i zobaczyć to na własne oczy - mówili widzowie.



- Wsłuchujemy się w opinie - zapewniała rzeczniczka miejskiej spółki Żegluga Szczecińska Turystyka Wydarzenia, która organizowała imprezę Celina Wołosz. - Trochę za mało światła - ok - przyjmujemy to stanowisko. W przyszłym roku postaramy się, żeby tego światła było więcej. Bierzemy pod uwagę wszelkie słowa krytyki, chcemy, żeby to wydarzenie było bardzo fajne, kolorowe i wyjątkowe.



Od 2007 roku Szczecin w połowie sierpnia organizował pokazy fajerwerków Pyromagic, jednak ze względu na pandemię impreza została - tak jak i w ubiegłym roku - odwołana.