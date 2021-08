Piąta rocznica śmierci Piotra Jani

Piotr Jania zmarł 14 sierpnia 2016 roku. Fot. Maciej Myszkowiak [Radio Szczecin/Archiwum]

W sobotę mija piąta rocznica od śmierci wojewody zachodniopolskiego - Piotr Jani.

Msza święta - w jego intencji - zostanie odprawiona w kościele pod wezwaniem św. Rodziny, przy ulicy Królowej Korony Polskiej o godz. 14:00.



Andrzej Kropopek wspomina, że Piotra Janię poznał jeszcze w czasach, gdy Solidarność była nielegalna.



- Co do Piotrka to muszę przyznać, że ja miałem okazję i przyjemność poznać go w okresie podziemia Solidarności. Wiele rzeczy wspólnie robili. Już tam się wykazał jako człowiek zdecydowany i oddany sprawie. Kiedy rozpoczęły się strajki w 1988 roku, od razu znalazł się na pierwszej linii frontu - opowiada Kropopek.



Radny Szczecina - Leszek Duklanowski przypomina, że Piotr Jania tworzył w Szczecinie Porozumienie Centrum. Był też radnym Szczecina.



- Był otwarty, koleżeński i serdeczny. Można powiedzieć, że był to człowiek, który lubił kontakty z ludźmi, dla którego te kontakty były taką pasją życiową, można powiedzieć. Był to urodzony działacz Solidarności i generalnie urodzony działacz. Uwielbiał się angażować w działalność związkową, a później społeczno-polityczną - wspomina Duklanowski.



Piotr Jania był w komitecie strajkowym szczecińskiego portu w 1988 roku. Zmarł podczas pełnienia urzędu wojewody zachodniopomorskiego.