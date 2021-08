Ulica Szafera. Fot. facebook.com/PrezydentSzczecina

Na swoim profilu facebookowym prezydent Szczecina Piotr Krzystek informuje, że inwestycja przy ulicy Szafera jest już właściwie gotowa.

- To niezwykle ważna dla naszego miasta inwestycja. Nowe torowiska, układ drogowy, węzeł komunikacyjny, park&ride i tysiące zielonych nasadzeń - mówi Krzystek.



Ulica Szafera zmieniła się diametralnie. Za 125 milionów złotych drogowcy położyli nową nawierzchnię i przede wszystkim torowisko tramwajowe. Składy będą dojeżdżały do nowej pętli przy Netto Arenie. Do dyspozycji kierowców będą teraz po dwa pasy ruchu w każdą stronę oraz cztery nowe ronda i parking park&ride.



Pierwotnie inwestycja miała zakończyć się wiosną.