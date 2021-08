Stosunki polsko-izraelskie w opinii gości Radia Szczecin na Wieczór

Fot. pixabay.com / edu_castro27 (CC0 domena publiczna)

Goście "Radio Szczecin na Wieczór" komentują sytuację po tym, jak szef izraelskiej dyplomacji Jair Lapid oświadczył na Twitterze, że "Polska dzisiaj zaaprobowała - nie po raz pierwszy - niemoralną, antysemicką ustawę". Chodzi o nowelizację kodeksu postępowania administracyjnego.

Minister Lapid wstrzymał przyjazd do Warszawy nowego ambasadora i odwołał do Jerozolimy charge a’ffairs, pełniącą obowiązki ambasadora. Zasugerował jednocześnie, żeby polski ambasador w Jerozolimie - Marek Magierowski, nie wracał po urlopie do Izraela.



Minister Lapid ma antypolskie podejście - powiedział Marcin Makowski, dziennikarz i publicysta Wirtualnej Polski.



- Do władzy doszedł Jair Lapid i gra na tych emocjach populistycznych. Sam ma ogromny uraz do Polski, taki osobisty. Nawet w Izraelu wiele mediów podkreśla, że to co on robi jest absolutnie przesadzone. I to jest po prostu gra polityczna, dosyć brutalna i cyniczna. Prędzej czy później ona odbije się na Izraelu, bo są granice, których się nie przekracza. On je przekroczył wielokrotnie. Moim zdaniem dyskusji z Lapidem już nie ma, bo on po prostu Polskę szkaluje - mówił Makowski.



Z antypolonizmu Lapid zrobił cechę swojej rozpoznawalności - dodał Karol Gac, publicysta "DoRzeczy" i Tygodnika "Solidarność".



- On jest znany z takich antypolskich wypowiedzi, był już znany wcześniej, gdy rządził Binjamin Netanjahu a Lapid był w opozycji. Również wtedy mieliśmy skandaliczne wypowiedzi. Widać wyraźnie, że on gra na tym antypolonizmie. O tym też trzeba powiedzieć, że jest pewna grupa wyborców, która to aprobuje i przyklaskuje. Tak naprawdę na karcie antypolonizmu można zbić kapitał polityczny w Izraelu. To też jest oczywiście gra na użytek wewnętrzny. Siłą rzeczy być może też próba odciągnięcia uwagi od innych problemów - mówił Gac.



Nowelizacja kodeksu postępowania administracyjnego przewiduje między innymi, że po upływie 30 lat od wydania decyzji administracyjnej, np. w sprawie odebranego przed laty mienia lub nieruchomości - niemożliwe będzie wszczęcie postępowania w celu jej zakwestionowania.



Izraelskie władze uważają, że taki przepis uniemożliwia ubieganie się o zwrot majątku przez spadkobierców ofiar Holokaustu. Premier Morawiecki natomiast stanowczo podkreślił, iż zmiana prawa ma zapobiec przypadkom dzikiej prywatyzacji nieruchomości oraz ma przywrócić w Polsce „elementarną sprawiedliwość i praworządność".

Minister Lapid ma antypolskie podejście - powiedział Marcin Makowski, dziennikarz i publicysta Wirtualnej Polski. Z antypolonizmu Lapid zrobił cechę swojej rozpoznawalności - dodał Karol Gac, publicysta "DoRzeczy" i Tygodnika "Solidarność".