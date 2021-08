Jest umowa. Nowe miejsce dla niepełnosprawnych powstanie w Szczecinie [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja: Maciej Papke [Radio Szczecin]

Kolejne w naszym regionie Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne powstanie w Szczecinie. Umowa na jego utworzenie podpisana została we wtorek w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim.

Nowa placówka przeznaczona będzie dla osób niepełnosprawnych w stopniu znacznym i umiarkowanym - mówi zastępca prezydenta Szczecina Krzysztof Soska.



Dodaje, że centrum powstanie najpóźniej do końca 2022 roku i docelowo będzie mogło z niego skorzystać 20 osób. - Inwestycja powstanie w Szczecinie Płoni przy ulicy Pyrzyckiej. To będzie budynek parterowy, bez absolutnie żadnych barier architektonicznych, ale to co jest najważniejsze to, że osoby tam mieszkające będą miały zapewnioną opiekę i takie funkcjonowanie w miarę samodzielne - powiedział Soska.



Centrum w Szczecinie nie będzie jedynym takim miejscem dla niepełnosprawnych w regionie - mówi wojewoda zachodniopomorski Zbigniew Bogucki. - Takie centrum powstaje w powiecie łobeskim. Tam jest kwota ponad 2,2 mln złotych. Kilka tygodni temu rekomendowałem trzy kolejne gminy: Cedynia, Dolice i Gryfino, które także wystąpiły o możliwość zbudowania Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego na terenie tamtych samorządów.



Całkowity koszt budowy zupełnie nowego budynku to ponad 5,5 miliona złotych. Połowa z tej kwoty pochodzi z dotacji rządowych.



Program pod nazwą „Centra opiekuńczo-mieszkalne” realizowany jest w ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.