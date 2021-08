"Prawdziwy polski chleb". Śniadanie z Radiem Szczecin [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja: Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

Kanapki ze świeżego chleba, pełnoziarnistego z sezamem czy słonecznikiem, a nawet śliwką. Takie śniadanie serwowaliśmy w środę od rana w naszym letnim studiu Radia Szczecin z piekarnią "Chleby od Serca".

Nie zabrakło też m.in. dżemu domowej roboty. - Rozwożę listy i jadę do Urzędu Miasta, słyszę o waszej akcji od dłuższego czasu i dziś pomyślałem sobie, że zjem pyszny chleb - mówił listonosz.



- Czekam na kanapkę, pani zaproponowała pistację, bo lubię również lody pistacjowe i do tego dżemik. Pierwszy gryz, super. Skórka podpieczona, ładnie chrupiąca. Wybrałam chlebek ze śliwką suszoną, w moim wieku to wskazane. Będzie siła na resztę dnia i do słuchania was. Przepyszne, prawdziwy polski chleb - to opinie słuchaczy, którzy odwiedzili nasze studio i poczęstowali się chlebem.



Kroję chleb na zakwasie żytnio-razowym. Ten chleb ma dużo sezamu, złotego i brązowego siemienia lnianego, słonecznika - powiedziała pani Asia.



Codziennie w ramach naszego letniego studia organizujemy dla Was różnego rodzaju niespodzianki. W czwartek - kolejny Owocowy Czwartek - tym razem kosze z owocami rozdawać będziemy w Policach.