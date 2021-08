Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Ruch pociągów między Szczecinem Głównym a stacją Port Centralny został wstrzymany na wniosek policji.

Pociąg ze Szczecina Głównego do Olsztyna, który miał wyjechać o godzinie 7:29, został odwołany. Skład do Przemyśla jest już opóźniony o 90 minut, z kolei ze Świnoujścia do Warszawy opóźniony o 45 minut.



Cały czas składy ze stacji Gryfino jeżdżą przez Szczecin Dąbie, tam zmieniają kierunek. Pozostałe pociągi kierowane są przez stację Szczecin Wstowo.