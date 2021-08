Mieszkańcy Prawobrzeża się skarżą. SEC przeprasza

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

W związku z pracami w sieci ciepłowniczej od poniedziałku mieszkańcy szczecińskiego Prawobrzeża nie mają ciepłej wody.

Dzwonią do nas rozżaleni słuchacze. - Wody ciepłej nie mamy od poniedziałku. Miała być w czwartek od 20. O 22 w czwartek nie było tej wody. Pogotowie SEC-u informuje, że powinna być do północy. Po północy oczywiście wody nie ma. Do 8.20 dalej nie ma ciepłej wody i nie ma żadnej informacji - mówią lokatorzy.



Danuta Misztal ze Szczecińskiej Energetyki Cieplnej uspokaja tłumacząc, że pracę trochę się przedłużyły. - Ciepła woda powinna wrócić do mieszkańców Prawobrzeża około godziny 12. Ze względów technicznych prace się wydłużyły, za co chciałam przeprosić - mówi Misztal.