PiS reaguje na postulaty mieszkańców. "Przedłużyć autobus linii 61" [ZDJĘCIA]

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Politycy Prawa i Sprawiedliwości chcą, aby przedłużono linię autobusową numer "61".

- W ten sposób reagujemy na postulaty mieszkańców - mówi radna Rady Miejskiej Szczecina z Prawa i Sprawiedliwości Agnieszka Kurzawa. - Linia nr "61", która jest prowadzona z centrum miasta, nie jest przedłużona do Podjuch. Obecnie z informacji, które otrzymujemy z miasta, wynika, że nie wiadomo, kiedy będzie takie przedłużenie. Szacunkowe koszty to 400 tys. zł rocznie, jeśli chodzi o przedłużenie, a to odcinek około jednego kilometra.



Zabiegi o przedłużenie linii numer "61" trwają już prawie rok - przypomina radny Prawa i Sprawiedliwości Krzysztof Romianowski. - Przykład linii "61", która tak naprawdę jest jedyną niepospieszną linią łączącą lewy brzeg z prawym brzegiem. Z tej linii korzysta wiele tysięcy mieszkańców Podjuch, Żydowiec. Składałem interpelacje do pana prezydenta na wniosek mieszkańców Żydowiec i Klucza, którzy chcieli, aby ta linia była przedłużona właśnie do Żydowiec i Klucza. Niestety, odpowiedź była negatywna. Pan prezydent nie widzi potrzeby takiego rozwiązania.



Radni Prawa i Sprawiedliwości zwrócili też uwagę że linia "75" nie wróciła na swoją trasę.