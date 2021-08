Fot. Piotr Kołodziejski [Radio Szczecin/Archiwum]

Zapraszamy na szczecińską Łasztownię na rodzinny Piknik Toyoty. Będą animacje dla dzieci czy też prezentacje samochodów.

Wszystko to już od godziny 10.00 do 17.00 w okolicy charakterystycznego napisu "Szczecin". Nie zabraknie tam również nas - Radia Szczecin. Od godziny 10.00 do 13.00 będziemy rozdawać niespodzianki dla najmłodszych. Serdecznie zapraszamy!