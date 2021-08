Największe hity Beatlesów na Różance

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Gratka dla fanów muzyki Beatlesów. W szczecińskim Ogrodzie Różanym wybrzmią w niedzielę największe hity tego legendarnego brytyjskiego zespołu.

W ramach imprezy w programie przewidziane są również atrakcje dla najmłodszych. Tworzenie kolorowych motyli z patyków, drewnianych łyżek czy pomalowanego farbami papieru, zajęcia edukacyjne oraz warsztaty muzyczne.



O godzinie 12 rozpocznie się koncert zatytułowany "I'm story". Zespół w składzie: Damian Wilk (kontrabas i wokal), Grzegorz Majtas (instrumenty perkusyjne) i Waldemar Zieliński (gitara) w swoich autorskich aranżacjach zagra najsłynniejsze przeboje Beatlesów takie jak "Yesterday" czy "All you need is love".



Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny.